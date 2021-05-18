В Киеве с 18 мая по 4 июня коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» начинает гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду сегодня отключат в четырех районах столицы.

Как рассказали в пресс-службе КП, первые отключения горячей воды начнутся в Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Ознакомится с полным перечнем адресов, где будет отключена горячая вода, можно ознакомится по ссылке.

Как известно, в Киеве из-за продления усиленных карантинных ограничений начало гидравлических испытаний на теплосетях перенесли на начало мая.

Такое решение было принято столичной властью, поскольку из-за введения локдауна большая часть жителей столицы работали дистанционно.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50% в связи с отменой спецобязательств по поставке газа для теплокоммунэнерго.

По итогу, отопление «двушки» может подорожать почти на 1000 грн в месяц.

Также стало известно, что украинцы тратят на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 42% совокупного ежемесячного дохода.