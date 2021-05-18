В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам 15 мая.

«Подъем заболеваемости совпадает по времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март — второе. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации «, — сказал Ляшко.

При этом он допустил, что новая волна может возникнуть и раньше, если будут происходить и активно распространяться новые мутации коронавируса.

Отметим, сейчас в Украине девять регионов уже соответствуют «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности.

Ранее сообщалось, что вся страна может перейти в «зеленую» зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обновил карантинные зоны, Донецкую область перевели в «оранжевую» зону, а Черкасскую — в «желтую».