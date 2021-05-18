В Житомире полиция задержала добровольца «Правого сектора» Леонида Чемоданова («Зеленого»), который воевал на оккупированном Донбассе и в донецком аэропорту. Его якобы намерены экстрадировать в Россию, гражданином которой он является.

Подробности инцидента рассказал адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

«Зеленый» с лета 2014 на войне в составе ДУК ПС, получил ранение в ДАП. В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты», – пишет адвокат

По его словам, в РФ есть заочное решение 2009 года о заключении Чемоданова на пять лет. Кроме того, ему инкриминируют въезд в Украину 11 лет назад по другим документам.

Ранее сообщалось, что Чемоданов является уроженцем Псковской области РФ, однако он уже давно переехал в Украину.

«До переезда в Украине не бывал. И, честно говоря, думал, что еду в эту страну только на время… Но я полюбил Украину. Здесь есть дух свободы, есть взаимопонимание и человеческая поддержка, есть доброта. Я согласен с героем фильма «В бой идут одни «старики», запомнил выражение оттуда об Украине: «… Здесь и воздух другой, и дышится по-другому». Украина и Россия – это не просто две разные страны. Это две разные планеты. И я считаю Украину просто своей родиной. Мне очень нравится здесь жить», – говорил Чемоданов.

«Когда начались боевые действия на востоке, я решил идти защищать свою родину. Потому что я – мужчина. Каждый мужчина должен защищать свой дом, если нападают враги. Даже если эти враги – его бывшие сограждане. Я – противник путинского режима», –подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, в «ДНР» собираются выявлять и принимать в свою собственность «бесхозную недвижимость». Это касается и имущества тех, кто покинул регион в 2014 году после начала боевых действий и с тех пор туда не возвращался.