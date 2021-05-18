Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Соответствующее решение было принято на заседания Рады сегодня, 18 мая.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. «За» проголосовали 292 нардепа.

Как голосовали фракции

Фракция «Слуга народа» отдала 203 голоса, «Европейская солидарность» — 25 голосов, «Голос» — 18, ОПЗЖ — 10, депутатская группа «Довира» — 12, группа «За майбутнє» -15.

Также 6 голосов закон получил от внефракционных. Вместе с тем фракция «Батькивщина» не поддержала увольнение ни одним голосом.

Отметим, «Слуга народа» на вчерашнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

А глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Степанов должен был сам написать заявление после разговора с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Как мы уже рассказывали ранее, первым делом народные депутаты рассматривали отставку Владислава Криклия по собственному желанию. Перед этим он отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы. За его увольнение проголосовали 284 нардепа, решение было принято.

Отметим ранее, профильный комитет Рады не определился по поводу увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.