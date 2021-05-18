Во Львовской области вспыхнул скандал вокруг учительницы информатики. Ученики заявили, что женщина, размахивала над семиклассником ножом, заставила его съесть бумажный самолетик. Преподаватель говорит, что шутила.

Об этом сообщает ТСН.

По словам учительницы, с детьми она шутила, но те просто не поняли юмора. Школьники, которые были свидетелями инцидента, испугались и рассказали родителям. Теперь оценку действиям учительницы будет давать руководство школы и полиция.

«Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, пальцы порежет», – рассказывает школьник.

https://www.youtube.com/watch?v=Gec_0mST8jM

В сети осудили украинца, потому что его сын хочет бросить учебу после 9 класса, а поступать в колледж или университет не имеет ни малейшего желания. В ответ мужчина пояснил, что его сын занимается саморазвитием и диплом об образовании сегодня вовсе не залог успеха. По его словам, сын играет на фортепиано, пишет электронную музыку, создает 3D-модели, интересуется программированием, может ремонтировать смартфоны, планшеты, компьютеры.

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