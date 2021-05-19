Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают устраивать проблемы наблюдателям миссии ОБСЕ. Кроме того, сепаратисты занимаются обустройством новых укреплений, расширяя позиции.

Такое заявление сделало командование операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Как сообщается, недавно миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 случаев глушения сигнала во время заранее анонсированных плановых полетов беспилотников в районе линии разграничения.

Также, расширение позиций боевиков зафиксировали сегодня в районе населенного пункта Пески.

«Неподалеку населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных сил Украины», — рассказали в штабе.

Как мы уже рассказывали ранее — на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов, — еще одну страшилку-фейк в эфире российского телеканала озвучила известная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.

А также, оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.