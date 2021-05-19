Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины составила новый протокол по выборам народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области.
Согласно результатам, победителем остался кандидат от партии «Слуги народа» Василий Вирастюк.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
«Учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета», — указано в сообщении ЦИКа.
После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились:
- Василий Вирастюк — 14 811
- Александр Шевченко — 13 942
- Руслан Кошулинский — 13 463
«Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», — отметили на заседании ЦИК.
В апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, таким образом, признав действия комиссии противоправными.
А 5 мая ЦВК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка нардепом.