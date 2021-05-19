Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины составила новый протокол по выборам народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Согласно результатам, победителем остался кандидат от партии «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

«Учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета», — указано в сообщении ЦИКа.

После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились:

Василий Вирастюк — 14 811

Александр Шевченко — 13 942

Руслан Кошулинский — 13 463

«Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк», — отметили на заседании ЦИК.

В апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, таким образом, признав действия комиссии противоправными.