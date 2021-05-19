День отца в Украине начали отмечать сравнительно недавно, хотя во многих странах мира этот праздник достаточно популярное уже давно. С 2019 году День отца получил в Украине статус государственного праздника и стал отмечаться в третье воскресенье июня. В этом году мы будем отмечать День отца 20 июня.

Что это за праздник и какие существуют традиции — читайте в нашем материале ниже.История праздника

Отмечать этот день начали в США. Сонора Додд в начале 1900-х годов предложила после Дня матери проводить подобное празднование и для родителей. Она пояснила, что роль отца тоже очень важна в воспитании и хотела таким образом выразить благодарность собственному отцу, который воспитал шестерых детей самостоятельно после смерти жены.

Идея была одобрена властями штата, потом ее подхватили другие штаты, а затем и другие страны. В разных странах дата Дня отца не одинакова. Многие отмечают в третье воскресенье июня, есть страны, в которых эта дата постоянная — 20 или 21 июня, а также в сентябре и ноябре. Есть еще и Всемирный День отца, который отмечается в третье воскресенье сентября.Как отмечают День отца

В каждой стране традиции празднования разные — от обязательных пикников и барбекю в народных гуляний и торжественных мероприятий. Дети поздравляют своих родителей и вручают подарки, сделанные своими руками. Взрослые дети обязательно посещают родителей и проводят с ним общие праздничные трапезы.

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