Президент Владимир Зеленский подписал совместное заявление с премьером Эстонии Каей Каллас о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса Зеленского сегодня, 19 мая.

Кая Каллас прибыла в Украину с трехдневным визитом, в рамках которого сегодня она встретилась с Владимиром Зеленским.

Во время встречи политики обсудили необходимые шаги для Украины в направлении углубления отношений с Евросоюзом.

«По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

В документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность содействовать нашему государству в достижении критериев членства», — указано в сообщении.

Ранее уже три европейские страны обязались поддержать вступление Украины в ЕС — Литва, Латвия и Польша. С этими государствами были подписаны декларации по вопросу европейской перспективы Украины.

Тем временем, Украина ожидает, что Европейский союз вскоре пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран Восточной Европы.

Как мы уже рассказывали ранее, совет ЕС утвердил новые санкции в отношении 11 человек, причастных к нарушении прав человека, из России и Китая.