Антитела к коронавирусной инфекции могут сохраняться в организме человека до 13 месяцев после болезни COVID-19. Соответственно, значительно снижается вероятность повторного заражения в течение этого периода.

Такие результаты показало исследование, которое провели сотрудники Страсбургского университетского госпиталя, передает медицинский портал Medrxiv.

Медработники проанализировали взаимодействие антигенов COVID-19 с антителами в сыворотке крови сотрудников медицинского учреждения. Отмечается, что они перенесли болезнь в легкой форме.

В исследовании приняли участие 1309 медработников, а сам процесс наблюдений и анализа данных занял 422 дня.

Авторы отметили, что вакцинация против COVID-19 укрепляет иммунитет к вирусу вне зависимости от уровня антител в крови до прививки, препарата, которым она была сделана, и количества доз.

«Наше исследование демонстрирует долгосрочное сохранение антител, которые могут защитить от повторного заражения. Значительно увеличивая титры перекрестно нейтрализующих антител, однократная вакцинация усиливает защиту от мутаций», – отмечают эксперты.

Как мы уже рассказывали ранее, МОЗ обновил список карантинных зон в Украине — все области, кроме Донецкой, находятся в «желтой» зоне. Так, Киев и 5 областей соответствуют показателям «зеленой» зоны (по проценту от эпидемического порога).

Тем временем, ЕС одобрил открытие границ для туристов из третьих стран, которые вакцинировались от COVID-19.