Северные районы Израиля подверглись ракетному удару с территории Ливана. Как сообщается, ракеты не нанесли ущерба, однако израильская сторона открыла ответный огонь.

Соответствующее заявление сделала Армии обороны Израиля в Twitter.

Так, с территории Ливана было выпущено четыре ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. По данным военных, одну ракету перехватила система «Железный купол», одна упала в поле и еще две — в Средиземном море у побережья Израиля.

Артиллерийские силы Армии обороны Израиля в ответ атаковали ряд целей на территории Ливана.

Отмечается, погибших и пострадавших в результате самого обстрела нет, но два человека получили легкие травмы, пытаясь спрятаться в убежище.

За последнюю неделю боев между Израилем и группировками в секторе Газа было два случая ракетных ударов с территории Ливана и один — с территории Сирии. Израиль утверждает, что атаки совершили палестинские группировки.

Как мы уже рассказывали ранее, Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить перемирие, которое могло вступить в силу 20 мая в 6 утра, ХАМАС заключать его отказались.

Также стало известно, что в Украине хотят запустить систему противоракетной обороны по примеру израильского «Железного купола«.