20 мая в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день пчел, Всемирный день метрологии и День банковских работников Украины.

НАРОДНА ПРАВДА предлагает своим читателям узнать, что означает этот день для истории.

Всемирный день пчел

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года. Этому предшествовал целый ряд событий: принятие Конвенции о биологическом разнообразии, работа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по проблемам опыления, опылителей, сохранение их разнообразия, безопасности продовольствия и устойчивого развития сельского хозяйства.

Всемирный день метрологии

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции», которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложивший фундамент единого международного метрологического пространства.

День банковских работников Украины

Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Украины № 316/04 от 6 марта 2004 года. Государство стремится подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.

Приметы 20 мая

Если с неба льет — к обильному урожаю малины и калины.

В месяце острые концы направлены вниз — погода должна быть теплой.

Если утром приморозило, а днем солнечно — к хорошему урожая гречихи и злаков.

Если на ясном небе много звезд — к богатому урожаю грибов и ягод.

Если месяц приобрела красноватый оттенок — ждите дождя.

Дождливый день — сентябрь будет теплым.

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