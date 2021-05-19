В Украине коллективный иммунитет от COVID-19 сформируется за счет людей, которые переболели коронавирусом, а не за счет вакцинированных, поскольку их число еще крайне небольшое.

Такое мнение озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский, передает «Украина 24«.

«На сегодня мы вакцинировали всего лишь около миллиона доз. Это не просто мало, это ничтожно мало. Мы движемся к естественной защите общества значительно быстрее, чем с помощью вакцинации… Это количество вакцинированных не участвует в создании коллективной защиты общества. Это важно для вакцинированных, потому что вакцинация спасает их от заболевания и от абсолютно реальной смерти. Но не вносит свой вклад в создание коллективной защиты, потому что, условно говоря, сегодня 40% уже переболели и имеют естественную защиту, и всего лишь 2,5% вакцинированы одной дозой», — считает врач.

По его мнению, ситуация на сегодняшний день, выглядит «безусловно, плохо, потому что мы теряем жизни, на этом пути создания естественной защиты много смертельных потерь».

«Например, в Израиле или Великобритании уже создана коллективная защита, в том числе и благодаря вакцинации, и эпидемия практически остановлена», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Кабмина увеличить темпы вакцинации, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, получили вакцину.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС одобрил открытие границ для туристов из третьих стран, которые вакцинировались от COVID-19.

Кроме того, Польша планирует начать вакцинацию от COVID-19 украинцев, как только страна получит необходимые дозы. Прививать украинцам, которые едут в эту страну работать, планируют препаратом Johnson&Johnson прямо на границе при въезде.