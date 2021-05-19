Курс биткоина за сутки упал почти на 30%. На сегодняшний день, он торгуется около отметки 30 тысяч долларов за монету.

Об этом свидетельствуют официальные данные криптовалютной биржи Coindesk.

Так, по состоянию на 16:15 по киевскому времени биткоин стоит 30 200 долларов. За сутки его стоимость просела почти на 30%.

Эксперты отмечают что нынешняя ситуация связана с тем, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой. А также, Пекин предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

До этого биткоин просел после серии твитов основателя Tesla Илона Маска, который заявил, что компания не будет принимать его для оплаты. Однако спустя короткое время биткоин стабилизировался на уровне 40 000 долларов за монету

Как мы уже рассказывали ранее, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Тем временем, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Еще ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.