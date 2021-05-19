Потепление вызвало активизацию клещей, ищущих пищу после затяжных холодов.

Об этом рассказали «ТСН.Ранок».

«Чаще всего клещи оседают в паховых, подмышечных участках, под ушками, у девушек — под бюстгальтером. То есть он идет, здесь есть преграда — и он начинает пить кровь. Они очень терпеливы, могут сидеть в траве от пяти до 10 лет не есть, а ждать встречи именно с вами», — рассказал Виктор Сидоренко, столичный хирург.

Медики советуют украинцам не пытаться содрать с себя клеща и не экспериментировать с народными методами. Лучше осторожно, чтобы не раздавить, вытащить клеща, раскручивая в одну сторону.

«Екзодовые клещи являются переносчиками многих вирусных заболеваний, но сейчас в Киеве мы регистрируем случаи заражения такой ​​болезнью, как болезнь Лайма или екзодово-клещевой боррелиоз. С января по апрель включительно в этом году в нашую лабораторию особо опасных обратились 92 человека. Это киевляне, которые подверглись нападению клещей», — рассказала заведующая паразитологической лаборатории Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины Татьяна Харкун.

Первые проявления болезни Лайма очень похожи на симптомы обычного гриппа: лихорадка, повышенная температура, общая слабость, боль в суставах. Поэтому в случае укуса клеща обращаться к медикам следует обязательно, во избежание развития опасной болезни. Без оказания помощи возникнут осложнения со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой системы.