Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставаться здоровыми, тактика проста: убираем из рациона вредные, добавляем полезны.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Екатерина ГригорьеваК чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:

Аменорея у женщин. Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин. Зуд и усталость глаз. Ожирение, так как при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами. Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%. Плохое усвоение жирорастворимых витаминов. Снижение выработки сурфактанта, осуществляет защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол. Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном. У детей задержка роста и полового развития.Трансжиры и продукты, которые содержат, стоит из рациона убрать.

А также значимо ограничить употребление растительных масел, в которых соотношение Омега 3 жирных кислот в Омега 6 более 1: 4.От простуд к проблемам с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жировПродукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а только его часть.

— Мясо (говядина, телятина, баранина и т.д.).

— Субпродукты.

— Сало и животный жир.

— Жирные сливки, сливочное и топленое масло.

— Выдержанный сыр.

— Кокос и продукция из него.

— Какао-масло.Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.

Авокадо и яйца — полезные жиры (фото: pexels.com)

Список полезных жиров, которые нужны каждый день

Авокадо.

Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сирочавлени.

оливковое масло

Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и муку из них.

Оливки. Жирные сорта рыбы и морепродукты.

Яйца.

Как ранее рассказывала «Народна Правда», здоровье печени является залогом хорошего самочувствия. Наша печень страдает от больших нагрузок, поскольку ей приходится постоянно очищать организм от токсинов и шлаков, которые попадают в организм с пищей, воздухом и напитками. Оздоровить и очистить печень можно с помощью меда.