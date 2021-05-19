В Украине 20 мая ожидается преимущественно теплая и солнечная погода, но местами все-таки возможны осадки.

Своим прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Погода в Украине 20 мая

Температура — воздух в среднем прогреется до 16-18 градусов. На юге, юго-западе, а также юго-востоке до 22-23 градусов.Осадки — кратковременные дожди прогнозируют на юге (кроме Крыма), местами на востоке и севере: Запорожье, Донецк, Луганск, Харьков, Сумы, Чернигов.

«20 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что пока летнее тепло не прогнозируется, но все-таки со следующей недели будет теплее. Дожди — небольшие и умеренные будут чередоваться с солнцем. По предварительным прогнозам, 22-23 мая при прояснения, при чистом небе, в ночные и утренние часы на севере, западе и в центре Украины есть вероятность небольших заморозков.

Накануне кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич рассказал, что погода в Украине летом 2020 не будет бить рекорды температур, как было в предыдущие годы. Летние месяцы в этом году будут теплыми, но экстремальной жары ждать не стоит.