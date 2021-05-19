Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский обвинил Пенсионный фонд и Управление соцзащиты в принудительном переводе пенсионеров и людей с ограниченными возможностями на обслуживание в банках.

В связи с этим, он распорядился отключить банковские терминалы во всех отделениях предприятия, пишет чиновник на своей странице в Facebook.

По словам Смелянского, 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карточки — это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктах, где нет отделений банков.

«Одновременно премьер-министр дал поручение нам, Министерству социальной политики и ПФУ отработать изменения в постановление 277 и вести себя прилично, а не расшатывать ситуацию и не травмировать здоровье пенсионеров. Премьер-министр уже несколько раз подчеркивал достигнутые договоренности, за что я ему благодарен. Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты (хотя фраза «социальная защита» воспринимается все более как троллинг пенсионеров) по схеме «хочешь субсидию — шуруй в банк» начали туда переводить даже людей с инвалидностью. И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым ПФ отказывает в переходе на обслуживание в «Укрпочту», — утверждает Смелянский.

Поэтому он предупредил о подготовке следующих шагов:

с 19 мая приказал выключить все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпочты» — там теперь будут стоять только терминалы предприятия;

распорядился создать горячую линию (044) 354-52-73 и ящик [email protected] для писем клиентов, которых заставляют открывать банковские счета.



После сбора информации по этим каналам организация намерена подать коллективный иск против «должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный кодекс Украины».

Все, кого заставляют перейти на обслуживание в банк для получения пенсий и субсидий, могут обратиться по этому телефону или e-mail/

Как мы уже рассказывали ранее, с 1 сентября 2021 в Украине все пенсии будут начислять на банковские карточки. При этом домой деньги будут приносить только маломобильным пенсионерам.

А также, почтовый оператор «Укрпочта» предупреждает о новой схеме кражи денег. Мошенники совершают кражу через e-mail рассылку от имени компании.