В Службе безопасности Украины утверждают, что якобы не владеют информацией о наличии паспорта РФ у новоизбранного народного депутата Андрея Аксенова.

Официальную позицию пресс-служба СБУ обнародовал Обозреватель. В то же время, там заявили, что что отреагируют на соответствующий депутатский запрос от 19 мая.

«Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея Анатольевича паспорта гражданина Российской Федерации Служба безопасности сейчас не владеет», – указано в заявлении СБУ.

А также, в СБУ отметили, что не сообщали Аксенову о подозрениях в рамках уголовных производств, расследованием которых занимается.

Тем временем, Аксенов принес 19 мая присягу народного депутата Украины. Выступать ему пришлось с места, поскольку трибуну заблокировали. Кроме того, депутаты скандировали «Позор!».

Ранее сообщалось, что СБУ знает о российском гражданстве Андрея Аксенова, который победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.