В Украине запустят прививочные центры для проведения прививок от коронавируса. Они будут работать выходными и параллельно с мобильными бригадами и пунктами прививок.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко, передает ТСН.

Главный санитарный врач страны уточнил, что алгоритм работы для прививочных центров уже утвердил оперативный штаб и был разослан областным государственным администрациям.

Ляшко допускает, что они заработают уже из следующих выходных в некоторых крупных городах. В частности, в Киеве и во Львове, поскольку с ними уже есть предварительная договоренность.

«Понимаем, что сразу прививочные центры не откроются. Потихоньку будем начинать с городов-миллионников. В понедельник-вторник получим первые регионы, которые скажут, что готовы», — отметил замминистра.

Как прививочные центры будут работать

При выборе локаций этих центров, рассказал Ляшко, важна большая площадь. Это может быть Выставочный центр, Дворец спорта, стадион и т.

В зависимости от объема этих мест прививочные центры будут открыты на 20-30 человек.

В таких центрах установят несколько манипуляционных столов. Также будут стоять стулья к письму в очередь до и после прививки, во избежание скопления граждан.

Кто сможет получить прививку против COVID-19

«Мы говорим, что у нас будет два прививочные центры. Из письма ожидания людей, которые записались и не в приоритетной группе, на выходных, чтобы вакцинация не проседала, при наличии препаратов их приглашают, например, в субботу на время, прийти», — рассказал заместитель главы Минздрава.

По его словам, через полчаса человеку должны сделать прививки от COVID-19.

Ляшко уточнил, что речь идет о гражданах, записавшихся в очередь на вакцинацию через приложение «Действие» и через контакт-центр МЗ.

Как мы уже рассказывали, Европейский Союз одобрил открытие границ для туристов из третьих стран , которые вакцинировались от COVID-19.