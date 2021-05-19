Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом может пройти в июне 2021 года.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире «Украина 24«, в это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе.

Такая встреча может состояться, если позволит график Байдена, отмечает чиновник.

«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится», — сказал он.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, что станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Кроме того, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может произойти также в июне.

Как мы уже рассказывали ранее, Байден на предстоящей встрече с Путиным будет обсуждать вопросы двусторонних отношений, в том числе затронут тему Украины.