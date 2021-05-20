20 мая отмечают: Всемирный день пчел, Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога. В Украине отмечают: День банковских работников и День переводчика жестового языка, а по народному календарю — Купальница.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.День банковских работников

Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковских работников. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента Украины в 2004 году. Государство стремилось подчеркнуть важную роль банковской системы и значительный вклад банковских работников в развитие экономики Украины и обеспечения ее финансовой стабильности.День переводчика жестового языка

Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник в Украине отмечают переводчики-дактилологи, или сурдопереводчики — специалисты, которые помогают глухим и слабослышащим людям понимать обращенные к ним фразы и вести диалог с окружающими. Другими словами, они переводят устную речь на язык жестов.Купальница

Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.Приметы на 20 мая

Если с неба льет – к обильному урожаю малины и калины.

Дождливый день – сентябрь будет теплым.

Если утром приморозило, а днем солнечно – к хорошему урожаю гречки и злаков.

Если на ясном небе много звезд – к богатому урожаю грибов и ягод.

У месяца острые концы направлены вниз – погода должна быть теплой.

Если луна приобрела красноватый оттенок – ждите дождя.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что учредит два новых государственных праздника — Курбан-Байрам и Ураза-Байрам, которые отмечают мусульмане.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывала об этих праздниках, которые в нашей стране отмечают приблизительно два миллиона человек, исповедующих ислам. Большинство из них — крымские татары.

