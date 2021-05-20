Чаще всего украинцы умирают от болезней системы кровообращения, цереброваскулярных болезней, онкологии. COVID-19 находится на четвертом место среди причин смерти.

По данным Государственной службы статистики Украины (данные за период с января по март), с начала года в Украине умерло 174 050 человек. Согласно официальной статистике, от COVID-19 умерло 15 040 украинцев.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения, от которых умерло 111 259 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 77 672 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) — 21 210 человек. Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 18 17 граждан. В целом от COVID-19 умерло в 8,6 раз меньше украинцев, чем от болезней системы кровообращения и от рака.

Также сообщается, что за январь-март инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1614 человек, среди них туберкулез — 746, от СПИДа умерло 598 украинца. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 5 713 человек (в т.ч. грипп и пневмония — 4 378 человек). Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 6 294 человек.

Кроме того, 7 043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 730 граждан, утопление — 186, гибель на пожаре — 482, случайное отравление (кроме алкоголя) — 534, отравление алкоголем — 580, самоубийства — 1291, умышленные убийства — 336.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы. За четыре месяца 2021 года в ДТП погибли 785 человек, более семи тысяч получили травмы.Смертность от COVID-19 в Украине в прошлом году втрое превышает данные Министерства здравоохранения, — к такому выводу пришли ученые Национальной академии наук Украины.