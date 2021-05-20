В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки . В этом году праздник выпал на 20 мая.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что идею акции Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Вышиванка для Украинской — это не только традиционную одежду, но и оберег. Это мощный символ благополучия в семье, а также праздник национального единства. Традиционно в этот день устраивают марши вышиванок по всей Украине.



В украинской вышивке существует три вида орнаментов: геометрические, растительные и зооморфные. Также существуют специальная система символов, например, калину можно было увидеть на вышиванках у замужних женщин (символ материнства и бессмертие рода).

Маки вышивали на рубашке для защиты от зла, также это цветок войны. Хмель символ буйства, любви и молодости. Виноград — радость и благополучие семейной жизни.

Цены на вышиванки отличаются. Например, в этом году обычная вышитая мужская рубашка стоит около 600 гривен, детская — около 900 гривен, а женская — около 650 гривен. Авторские вышиванки стоят дороже — от 1200 до 9700 гривен.

https://www.youtube.com/watch?v=xHORHofZ_pk

https://www.youtube.com/watch?v=7tmadvutY7k

Я встану рано утром, на рассвете,

Как вспыхнет на цветке роса.

Надену лучшую в мире вышиванку

И оживет, засветится красота

В лучах солнца. И моя рубашка

В рунах, в цветах сразу оживет …

С волшебных цветов я сплету венчика

И над миром искренняя песня поплывет.

Рубашка, мама вышивала,

Сердечко греет, душу веселит.

Ведь мама счастье-рок призвала.

Этот оберег в жизни нас защитит.

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ — сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

https://www.youtube.com/watch?v=P-mKyY69Xlg

Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!

Напомним, в прошлом году апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли Украины отказалась регистрировать День вышиванки.

https://www.youtube.com/watch?v=pSkBOiOEnZs