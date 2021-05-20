В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки . В этом году праздник выпал на 20 мая.
НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что идею акции Всемирный день вышиванки в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.
Вышиванка для Украинской — это не только традиционную одежду, но и оберег. Это мощный символ благополучия в семье, а также праздник национального единства. Традиционно в этот день устраивают марши вышиванок по всей Украине.
В украинской вышивке существует три вида орнаментов: геометрические, растительные и зооморфные. Также существуют специальная система символов, например, калину можно было увидеть на вышиванках у замужних женщин (символ материнства и бессмертие рода).
Маки вышивали на рубашке для защиты от зла, также это цветок войны. Хмель символ буйства, любви и молодости. Виноград — радость и благополучие семейной жизни.
Цены на вышиванки отличаются. Например, в этом году обычная вышитая мужская рубашка стоит около 600 гривен, детская — около 900 гривен, а женская — около 650 гривен. Авторские вышиванки стоят дороже — от 1200 до 9700 гривен.
https://www.youtube.com/watch?v=xHORHofZ_pk
https://www.youtube.com/watch?v=7tmadvutY7k
Я встану рано утром, на рассвете,
Как вспыхнет на цветке роса.
Надену лучшую в мире вышиванку
И оживет, засветится красота
В лучах солнца. И моя рубашка
В рунах, в цветах сразу оживет …
С волшебных цветов я сплету венчика
И над миром искренняя песня поплывет.
Рубашка, мама вышивала,
Сердечко греет, душу веселит.
Ведь мама счастье-рок призвала.
Этот оберег в жизни нас защитит.
Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ — сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!
https://www.youtube.com/watch?v=P-mKyY69Xlg
Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем вышиванки! Не забывайте о своих корнях, помните о том, откуда все мы пришли. Национальная память чрезвычайно важна, и только мы с вами можем ее сохранить и передать потомкам. Пусть ваша жизнь будет красочной, как этот замечательный день!
Напомним, в прошлом году апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли Украины отказалась регистрировать День вышиванки.
https://www.youtube.com/watch?v=pSkBOiOEnZs