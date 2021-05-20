Сегодня, 20 мая, отмечают Всемирный день вышиванки . Целью праздника является сплочение и поднятия национального духа, самоидентификация и популяризация украинской культуры. Как пишет «Народная правда» со ссылкой на ICTV , впервые День вышиванки отмечали 2006 года.

К этому времени оно не закреплено ни одним документом, имеет общественный характер и объединяет сознательных украинский. Однако ежегодно на третий четверг мая украинцы будут во всем мире празднуют День вышиванки. Интересно, что каждый украинский регион имеет абсолютно уникальный и символический мир, который отражает на холсте.

Как ранее писала «Народная правда» , ежегодно в третий четверг мая весь мир отмечает День вышиванки. В этом году это 20 мая.

Напомним, что праздник не имеет религиозного или государственного характера, а призвано сохранить исконные украинские народные традиции носить этнический вышитую одежду.