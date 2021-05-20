В ночь на 20 мая Армия обороны Израиля атаковала несколько целей в секторе Газа, среди них – дом экс-министра юстиции и склад оружия, который был расположен в нем. Также ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.

Об этом ЦАХАЛ сообщил в Twitter.

По их информации, был ликвидирован склад оружия в доме одного из боевиков в Газе, объект военной инфраструктуры в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения «Нухба» «Бригад Изаддина аль-Касама» в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.

Военные ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС за время этого обострения выпустил по Израилю примерно 4070 ракет, из них не менее 15% (610) упали на территории сектора Газы.

לפני זמן קצר, מטוס קרב תקף חמ»ל מבצעי של ארגון הטרור חמאס, ממנו הארגון בין היתר ניהל את הלחימה בסבב הנוכחי pic.twitter.com/F5nDSeoCve — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 20, 2021

Также известно, что Ливан снова обстрелял Израиль — было выпущено 4 ракеты: одну перехватил «Железный купол», 3, возможно, упали в незаселенных местах. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

Как сообщалось ранее, Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить перемирие, которое могло вступить в силу 20 мая в 6 утра, ХАМАС заключать его отказались.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира северного округа «Бригад Аль-Кудса», который входит в военное крыло «Исламского джихада», Хусама Абу Арбида в секторе Газа.

Также сообщалось о том, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в ночь на 17 мая нанесла новые удары по всему сектору Газа. В течение нескольких часов обстреливали дома 9 командиров палестинского исламистского движения ХАМАС.

