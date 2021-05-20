Сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Впервые этот праздник отметили в 2006 году. Его целью является поднятие национального духа, самоидентификация и популяризация украинской культуры.

С самого утра в сети известные политики, чиновники и госслужащие поздравляют украинцев.День вышиванки в Украине: тайны и символы генетического кода

Одними из первых украинцев поздравили полицейские из Закарпатья.

МИД Украины опубликовали стилизованную под вышиванку надпись MFA UA.

Обнародовали фото с родными в вышиванке мэр Умани Александр Цебрий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Поздравили украинцев Министерство обороны, УЗ, спасатели.



