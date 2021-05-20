Владимир Зеленский имеет квартиру в элитной многоэтажке в центре Киева по адресу улица Грушевского, 9а, где проживает с семьей. В этом же здании некоторыми апартаментами владеют бизнес-партнеры бывшего лидера Студии "Квартал 95", и соседи иногда приходят друг к другу в гости. Об этом 20 мая Зеленский рассказал во время пресс-конференции. Президент в общении с журналистами отметил, что свой 43-й день рождения отмечал дома на Грушевского, но "кварталовцы" сделали сюрприз, и позвали в квартиру коммерческого директора студии Тимура Миндича, где устроили вечеринку. "Был крутой сюрприз. В квартире нет даже ремонта. Был такой прикол: Музыкальные инструменты привезли", — рассказал Зеленский и добавил, что "кварталовцы" пришли с женами, пели песни и веселились, никого из звезд не было. Квартира Зеленского, по информации прессы, расположенная на четвертом этаже элитного дома. Само здание находится возле Мариинского парка и рядом со станцией метро "Арсенальная", от нее в Верховную Раду и "правительственного квартала" на Липках — как шапкой подать.

Где находится на Грушевского, 9а — карта (фото: скрин google.com/maps) Какие цены на квартиры в доме на Грушевского, 9а С многоэтажкой на Печерске связан скандал, так как застройка на Грушевского, 9а, стала вдвое выше, чем должна была быть по проекту. За домом после этого закрепилось название «монстр» … Впрочем, апартаменты в доме — одни из самых дорогих в столице, здесь проживает немало влиятельных людей, здание считается элитной. Цены на квартиры в доме класса De Luxe на Грушевского, 9а, начинаются с десятков миллионов гривен. В интернете можно встретить не так много предложений о продаже апартаментов в здании.

Дом на улице Грушевского, 9а в Киеве (фото: flatfy.ua) В доме несколько секций, является многоуровневый подземный паркинг, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, есть залы в квартирах, СПА, система "Умный дом". Высота потолков — от 3 метров. Есть вертолетная площадка CHI, владельцев квартир может ожидать шикарный панорамный вид на Днепр, Печерскую Лавру, центр Киева … В предложениях можно встретить пометку, что в отопительный сезон владельцам апартаментов на несколько комнат за коммуналку нужно платить около 8000 гривен в месяц, а в летний — 4000. Видовые "трешки" с площадью 288 квадратных метров предлагают купить за 2,1 миллиона долларов; 3-комнатные апартаменты на 190 «квадратов» с авторским дизайнерским ремонтом — по 1,45 миллиона долларов … Есть 4-комнатная видовая квартира с площадью 267 кв. м за 1,65 миллиона долларов; до сих пор предлагают также приобрести 4-комнатные апартаменты без ремонта после строителей с площадью 248 "квадратов" за 82,14 миллиона гривен. 5-комнатную квартиру на 274 кв.м с ремонтом, выполненным на 70%, предлагают купить за 60500000 гривен.Как выглядит элитный киевский дом — "монстр" на Грушевского, 9а Тип дома на улице Грушевского, 9а — это спецпроект 2006-2010 годов (застройка началась в 2003-м). Раньше на этом месте находился детский сад.

Фото: квартиры в доме на ул. Грушевского 9а в Киеве — одни из самых дорогих в столице Ранее сообщалось, что появились фото двора, где вырос Зеленский, и стало видно на снимках, что изменилось в доме в Кривом Роге, где жил будущий президент.