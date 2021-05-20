У пациентов после перенесенного коронавируса могут проявиться различные грибковые инфекции. Они могут повлечь за собой и другие проблемы со здоровьем. Причиной тому могут стать лекарства, которыми лечат COVID-19.

Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Логинова в программе «Сегодня День» на телеканале «Украина 24».

Специалист прокомментировала ситуацию в Индии, где люди после коронавируса начали массово болеть мукоромикоза — «черным грибком». По мнению Логиновой, причиной этой грибковой инфекции стали медицинские препараты.

«Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбактериоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидоз. А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие. Это очень серьезная постковидна инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Это уже будет «лонгковид» затруднен, и потребует очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами «, — пояснила инфекционист.

Она добавила, что на фоне приема лекарств в Украине чаще всего развиваются дисбактериозы, вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.

«Эти инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов, так как не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе», — добавила Логинова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индии на фоне эпидемии COVID-19 началась волна иного заболевания.

А также мы сообщали о том, что врач рассказала о новых симптомы коронавируса.