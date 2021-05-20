Министр инфраструктуры Александр Кубраков обещает продолжить реформирование дорожной отрасли и распространить принципы, которые показали свою эффективность, на другие отрасли, за которые отвечает его ведомство. Об этом Кубраков заявил с трибуны Рады перед голосованием за его назначение. "Уже за первый год президентской программы" Большая стройка "Украина получила рекордное количество обновленных дорог. До прошлого года в Украине никто не мог поверить, что в Украине могут быть хорошие новые дороги и это достижение трудно оспорить, поэтому по новым дорогам ездят и будут ездить все еще многие и многие годы. и это только по результатам 2020 года. В целом по результатам 2020 и 2021 было отремонтировано почти 40% основной сети дорог Украины. Это около 9000 км дорог только государственного значения. "За этот период не было любимых областей, как было раньше — была Винницкая область, была Львовская область, была Донецкая область. Очень символично, что в прошлом году больше всего отремонтировано дорог в Закарпатской и Луганской областях", — подчеркнул Кубраков. По его словам, в этих областях вообще не ремонтировались дороги последние десятилетия. "По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей … На примере дорог нашей команде удалось доказать, что украинское государство способно решать проблемы, которые накапливались годами. … В прошлом году только в нашем проекте, за который отвечал "Укравтодор", было создано примерно 50 000 рабочих мест, еще примерно 150 000 рабочих мест в смежных отраслях. 1,5% ВВП — это статистика НБУ, КШЭ, которая была сформирована путем "Большого строительства", — подчеркнул министр. По его словам, за последнее время удалось разморозить и завершить десяток долгостроев в разных уголках Украины. "Мы уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов по всей стране … На известном долгострое Украины Запорожском моста уже открыто движение по первому балочном моста в конце прошлого года. В этом году мы открываем проезд уже по вантовом мосту. Отрасль начала быстро и эффективно по единым и четкими прозрачным правилам ", — добавил Кубраков. Он также заявил, что его задача навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной.

"На что бы хотелось отдельно отметить — я не буду искать виновных предшественников, потому что многие проблемы в области накапливалось не одно десятилетие. Я хорошо это увидел в должности руководителя" Укравтодора ", потому что если инфраструктура была недоинвестирована 20-30 лет, то искать виновных предшественников — достаточно сложно. Наша задача просто решить все эти непростые проблемы так же как мы это сделали в дорожной отрасли ", — резюмировал он. Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила нового министра инфраструктуры. Им стал нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков. "За" проголосовали 284 нардепа. Сразу после назначения министр принял присягу члена Кабинета министров.