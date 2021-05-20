Обычно, когда речь идет о похудении, то звучит совет добавить в свой рацион жиры и овощи. Но существуют конкретные продукты, которые помогут вам быстрее расстаться с нежелательными килограммами. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Екатерина Йенсен. Что есть, чтобы похудеть корица Всего 1/4 чайной ложки этой специи в день стабилизируют уровень сахара в крови. На деле это означает сытость на долгое время. Кроме этого, корица обладает свойством снижать уровень холестерина в крови и повышает метаболизм. орех По данным исследований те люди, кто съедает 80 грамм орехов в день, в целом меньше едят, а кроме этого, у них более высокий уровень метаболизма. грейпфрут Половина грейпфрута после каждого приема пищи стабилизирует уровень инсулина в крови и поэтому регулирует аппетит. Как следствие — стабилизация и снижение веса. перчик чили Содержит вещество капсаицин, которое снижает аппетит и увеличивает скорость обмена веществ. Вы не только меньше съедите, но и быстрее все это переделаете. корень имбиря Стимулирует обмен веществ и способствует быстрой циркуляции жидкостей в организме, очищает тело от шлаков и токсинов.

Что съесть, чтобы сбросить лишние кило (фото: pexels.com) Цитрусовые всех мастей -За высокого содержания витамина С способствуют лучшему сжиганию жира. ягода Содержат пектин, который ограничивает способность клеток накапливать жир. банан Содержат в больших количествах калий, который способствует выведению лишней жидкости из организма, а также увеличивает скорость обмена веществ. чеснок Природный антибиотик, который регулирует уровень сахара в крови, а значит — снижает аппетит. Кроме этого, чеснок увеличивает метаболизм, что тоже ведет к снижению веса. Не менее проблема, чем сбросить: эндокринолог рассказала, как набрать вес жирная рыба Содержит множество незаменимых жирных кислот Омега-3, которые уменьшают уровень протеиновых гормонов в теле, является одной из причин набора веса. яйцо Благодаря правильному содержанию незаменимых аминокислот в идеальном сочетании яйца надолго насыщают при минимуме калорийности, а значит — снижают ваш риск переесть во время трапезы и после нее. бобовые Благодаря содержанию в них гормона холецистокинина у вас снижается аппетит, а значит — вы наедаетесь быстрее и меньшим количеством. Включите в свой рацион вышеперечисленные дары природы и почувствуете разницу, уверяет нутрициолог. Напомним, нутрициолог рассказала, полезно пить бокал вина перед сном.