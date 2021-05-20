Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава МОЗ намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram. "Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", — говорится в сообщении. Напомним, сегодня парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санитарного врача Виктора Ляшко. Кроме того, Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинском. Для этого нужно вакцинировать по 100 000 человек в день. Добавим, что накануне Верховная Рада освободила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинский от коронавируса.