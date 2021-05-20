Виктор Ляшко стал новым главой Министерства здравоохранения.

Его назначение 20 мая поддержали 262 народных депутата. Ляшко не поддержали представители оппозиции.

Новый министр уже принес присягу. Своими приоритетами на должности он назвал, в частности, преодоление пандемии COVID-19 и вопрос страховой медицины. По его словам, все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до конца 2021 года.

18 мая Верховная Рада уволила трех министров: министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. Главной причиной отставки Степанов стала его токсичность.

19 мая принес присягу народного депутата Украины Андрей Аксенов, которого подозревают в организации референдума «ДНР» в 2014 году.