Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам двух лет своей работы.

Мероприятие проходит на территории авиационного завода «Антонов» — видно, что в центре размещен самолет «Руслан», а сбоку стоит самолет, на котором написано «Украинской «Мрие» быть».

Прямая трансляция доступна также на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях на украинском, английском языках и с сурдопереводом.

https://www.youtube.com/watch?v=fOuZizdw8Yk

Как сообщалось ранее, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом может пройти в июне 2021 года.

Также сообщалось о том, что Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021. Теперь Кабинет министров должен подготовить мероприятия по ее выполнению.

