Президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что на посту главы державы намерен построить страну без олигархов и войны.

Он отметил, что место проведения встречи с журналистами выбрано не случайно (завод «Антонов»). По его словам, украинцы должны помнить о прошлом, а также понимать то, в каком состоянии сейчас находится страна: «Думать и строить будущее. Строить нашу независимость и наше будущее. Построить действительно страну мечты, поднять нашу страну высоко вверх, как поднимается «Антонов».

Под страной он имеет в виду, страну без олигархов, пропагандистов и преступников:

«Мы строим сегодня страну, которая не ждет только санкционной политики других стран, которая сама проводит мощную санкционную политику против пропагандистов, контрабандистов, «воров в законе». Мы строим сегодня страну, где все будут равными перед законом. Мы строим новую судебную реформу.. Мы строим страну в смартфоне. Мы идем вперед».

Он также добавил, что его приоритет мир: «Мы строим страну без войны. Это зависит от нашей армии, она должна быть мощная, везде, на суше, в воде, в воздухе. Сейчас большие угрозы в киберпространстве».

Также в ходе пресс-конференции, Зеленский пообещал провести пенсионную реформу.

Напомним, накануне министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля украинцам, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен.