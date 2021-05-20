Правоохранители задержали банду, которая осуществляла разбойные нападения на дома и офисы. Преступники связывали своих жертв и пытали, в том числе утюгом, чтобы им выдали деньги и ценности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Задержание трех участников преступной группировки происходило на трассе Киев — Житомир. Для этого привлекался полицейский спецназ. По предварительным данным, нанесенный бандой ущерб оценивается более чем в 200 000 долларов. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что жители Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областей организовали вооруженную преступную группу. Она осуществляла разбойные нападения как на частные дома, так и на офисные помещения предприятий и учреждений. Преступники действовали с особой жесткостью и агрессивностью. Преступники изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали преимущественно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным зброею.Пид время приступов они устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая их скотчем к стулу. Банда тщательно готовила нападения и осуществляла их по заранее утвержденному сценарию. Ее участники использовали более десяти автомобилей, которые после разбоя сжигались, чтобы правоохранители не могли выйти на след группировки. Отмечается, что в состав банды входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений в Украине. Они занимались специальной физической подготовкой и четко распределяли роли каждого из участников. Группа действовала в стране в течение длительного времени. В мае 2021 злоумышленники совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Они пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 000 евро, 50 000 долларов США, золотыми изделиями. Сейчас задокументировано причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно бандиты сумели завладеть более чем 200 тысячи долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается. Также правоохранители проверяют причастность этой группы к совершению других преступлений. В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.187 (разбой) УК Украины. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Киеве задержали банду, которая пытала людей (npu.gov.ua) Напомним, накануне, 20 мая, правоохранители провели в Вознесенске (Николаевская область) спецоперацию по задержанию преступной группы во время "сходки". В ее состав входили криминальные авторитеты и смотрят, какие "терроризировали" местных бизнесменов и фермеров. Отметим, в этот же день полиция сообщила о задержании двух "самых влиятельных" воров в законе "в Украине по прозвищу" Умка "и" Лаша Сван ". Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан. Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.