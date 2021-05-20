Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» — «Умка» был задержан в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, а «Лаша Сван» — в отеле.

Подробности сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.По данным СМИ, «Умка» – это 48-летний уроженец Днепра Сергей Олейник, которого возвели в ранг «вора в законе» в Санкт-Петербурге. Посредником выступил известный одесский бандит Владимир Мелкий («Полтава»). Лаша Сван (Лаша Очамчирский) – 47-летний уроженец грузинского города Рустави Лаша Джачвлиани, которого не раз задерживали в Киеве.

Обоим инкриминируют установление и распространение преступного влияния — статья 255-1 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. «Умка» и «Лаша Сван» образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет.

Сообщается, что оперативники более года документировали доказательства распространения преступного влияния «воров в законе». Известно, что «Умка» (коронован в 2014 году) и «Лаша Сван» («вор в законе» с 1995) получили свои высокие «звание» от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Документирование противоправной деятельности «воров в законе» происходило в два основных этапа. Первый — в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации в Днепропетровской области разоблачили преступную группировку под руководством так называемого «положенца» и сообщили о подозрении сразу 16 его участникам, среди которых пятеро «смотрящих» и четверо криминальных «авторитетов» .

Второй этап состоялся вчера, 19 мая. Полицейские задержали «Умку» в аэропорту Днепра при попытке выехать из страны, «Лаши Сван» — в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

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