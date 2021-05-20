Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам.

Рекомендация предлагает разрешить въезд иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.

Подробности обнародовала пресс-служба Совета ЕС.

До поездки иностранные туристы должны получить две дозы вакцины от COVID-19, препаратом, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

Страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения.

В то же время Совет ЕС рекомендовал введение так называемого «механизма экстренного торможения», который дает властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе из-за распространения особо опасных штаммов коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцину Pfizer, которая имеет самый высокий уровень защиты, получают не врачи или учителя, не группы риска, а представители власти.

Тем временем, в индийских штатах Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с COVID-19. Мукормикоз проявляется там как побочный эффект COVID-19.