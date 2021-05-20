Госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина).

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

В частности, под санкции попала Морская спасательная служба РФ. При этом в сообщении говорится о снятии действующих ограничительных мер против компании Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига.

Санкции введены лишь против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода.

«Существует президентский отказ по введению санкций для компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии», — цитирует министра иностранных дел Германии Хайко Мааса Reuters.

Ранее глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» приведет к потере Украиной 5-6 млрд долларов ежегодно. Эта сумма включает в себя прямые и косвенные потери, в случае прекращения транзита через территорию нашей страны.

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль говорит, что в случае, если Россия достроит газопровод «Северный поток-2«, она может прибегнуть к полномасштабному вторжению в Украину.