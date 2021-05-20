Стоимость газ за месяц уже в июне может быть установлена в пределах 12 грн за куб м. В то же время, шансов на то, что газ существенно подешевеет за лето, пока нет.

Такое мнение озвучила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко, передает Обозреватель.

Сейчас базовой для большинства граждан остается объявленная в конце апреля годовая цена. Если же цена вашего оператора вас не устраивает, вы хотите сэкономить и поискать другие предложения – варианты найти будет сложно.

«Для многих компаний ныне базовым есть годовой пакет, но имеются компании, которые ориентируются на месячный, и такой пакет у них выгоднее, чем годовой. Тариф очень зависит от стратегий и от того, где и как компании покупают газ. Но за счет того, что поставщиков на рынке много, как только появится возможность снижать цену – это будут делать. Пока же я таких оснований не вижу».

Цена на газ для населения может несколько упасть при вмешательстве государства, но без госрегулирования. По словам Татьяны Бойко, правительство своим решением может обязать «Укргаздобычу» или НАК «Нафтогаз» выходить на рынок с более выгодными предложениями для оптовиков.

«Как только будет возможность купить дешевле украинский газ или упадут цены на европейских рынках, думаю, большинство поставщиков тоже снизят цены. Но произойдет ли это в ближайшей перспективе? В этом месяце – нет. Может, в следующем или через месяц. Рынок не прогнозированный. Но как только «Нафтогаз» снизит цену, мы сможем увидеть тарифы на уровне 7-8 грн».

Сейчас цены на газ на европейских рынках опустились ниже 300 долл. за тыс. кубометров. Но все же стоимость газа остается достаточно высокой, как для межсезонья. Такая ситуация возникла из-за холодной весны, а также того, что российский «Газпром» не продает нужные объемы газа в Европу

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50% в связи с отменой спецобязательств по поставке газа для теплокоммунэнерго. По итогу, отопление «двушки» может подорожать почти на 1000 грн в месяц.

А также, в Украине с 1 июля введут в действие новое постановление о тарифах для населения на электроэнергию.