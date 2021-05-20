Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел большую пресс-конференцию по итогам двух лет своей работы.

В самом начале он отметил, что место проведения встречи с журналистами (завод «Антонов») выбрал не случайно. По его словам, украинцы должны помнить о прошлом, а также понимать то, в каком состоянии сейчас находится страна: «Думать и строить будущее. Строить нашу независимость и наше будущее. Построить действительно страну мечты, поднять нашу страну высоко вверх, как поднимается «Антонов».

Он также пообещал провести пенсионную реформу, добавив, что в рамках программы поддержки пенсионеров дополнительные выплаты в 2021 году будут получать те, кто достиг возраста 75 лет.

Telegram-канал hromadske собрал интересные цитаты Зеленского:Об убийстве журналиста Шеремета:

Я не знаю, кто убийца. Если бы знал, я бы все сделал. Даже вне закона, чтобы их арестовать. Мне жаль, что я тогда не был президентом. Может, органы, которые были причастны к этому, этого не сделали. Я не могу говорить, обещать, но знаю, что сейчас — извините, что это так звучит, — но при мне ни один журналист так не ушел из жизни.О вакцинации против коронавируса:

Аутсайдер ли Украины по вакцинации? Мы сделали миллион прививок. Мы не страна ЕС, НАТО, мы не в приоритете поставки вакцин. Это очень несправедливая ситуация в мире. Если вы сравните процент вакцинированных — несмотря на то, что мы не в приоритете — мы сделали больше вакцин, чем некоторые страны.О первом референдум:

Это должен быть главный вопрос, который сегодня есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. У нас есть несколько планов по прекращению войны и возвращения территорий и людей — мы представим на суд обществу один из этих планов.О втором сроке:

Рано и несправедливо говорить, так как не прошло и половины моей каденции. Мое желание пойти на второй срок будут совпадать с желанием общества. Это будет зависеть от процента вещей, которые я сделал или не сделал.