Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 — акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

Об этом пишет Укринформ.

Как пояснил председатель комитета Грегори Микс, акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа — ред.) — это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом.

Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году пошел на вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны США.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли подчеркнул, что несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились: «Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США».

Он напомнил, что норма о непризнании аннексии Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Соавтор документа Стив Чабо отметил своевременность рассмотрения этой законодательной инициативы в Конгрессе, учитывая, что Россия сосредоточила около 80 000 войск вдоль украинской границы: «Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и мир никогда не должны признавать незаконной аннексии Путиным Крыма — так же как и его амбиций вернуть себе части бывшей советской империи».

Для вступления в силу документ должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.

Как сообщалось ранее, госдепартамент США ввел санкции против четырех судов и четырех юридических лиц, которые имеют отношение к прокладке российского газопровода «Северный поток-2». При этом там не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина).

Ранее глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2» приведет к потере Украиной 5-6 млрд долларов ежегодно. Эта сумма включает в себя прямые и косвенные потери, в случае прекращения транзита через территорию нашей страны.