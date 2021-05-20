Влітку українці зможуть відпочити в: Туреччині, Албанії, Чорногорії, Єгипті, ОАЕ, Мальдівах і в Африці. Скоріше за все, цей список поповнять Хорватія, Греція, Кіпр, Болгарія і Грузія.

Про це повідомляє ТСН.

Євросоюз може дозволити в’їзд громадянам країн, де епідеміологічна ситуація безпечна. Для цього потрібно, щоб в Україні захворюваність трималася на рівні до 100 активних хворих на 100 тис. населення протягом останніх двох тижнів.

При цьому кожна країна визначає для туристів свої критерії для в’їзду, але варто відзначити, що вони схожі: ПЛР-тест, медстраховка і довідки. Ознайомитися з корисною інформацією можна на сайті https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ .

Стосовно цін на відпочинок, то вони варіюються. Наприклад, в Туреччині тижневий бюджетний відпочинок за системою all inclusive буде коштувати мінімум 6 тис. грн/чол. Якщо брати готель берегової лінії з власним пляжем — від 8 тис. грн/чол. Тури в Домініканську республіку пропонують від 21 тис. грн/чол., Чорногорію — від 7 тис. грн/чол.

Одночасно варто попередити, що українців чекає істотне подорожчання авіаквитків на лоукости.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає , що Україна повинна відновити виробництво вакцин. Він також заявив, що вітчизняні фармацевтичні компанії можуть налагодити виробництво препаратів проти COVID-19 в шестиденний термін.

В Індії лікарі повідомляють про цілу серію випадків, пов’язаних з рідкісною інфекцією, також званої «чорним грибком». Її виявили серед видужуючих і тих, хто одужали від коронавірусу.