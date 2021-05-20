Во всем мире набирают популярность сразу несколько достаточно простых и, как говорят диетологи, эффективных рационов питания.

Как сообщает replyua.net между тем, медики утверждают, что некоторые известные диеты не только не помогут избавиться от лишнего веса, но и могут серьезно навредить здоровью, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В первую очередь, речь идет о какой-либо белковую диету. По словам медиков, полный или частичный отказ от углеводов в течение нескольких недель может спровоцировать необратимые процессы в организме. Последствия белковых диет — проблемы с почками, головокружение, слабость и обезвоживание. На втором месте самых ненужных и вредных диет находится рацион, предусматривает полный отказ от жиров. Медики утверждают, что исключение из рациона абсолютно всех жиров приводит к серьезным проблемам с волосами и кожей. Кроме того, при такой диеты многие люди испытывают постоянную слабость и усталость.

На третьем месте рейтинга опасных или ненужных диет находится монодиета. Медики отметили, что она очень хорошо работает, однако после возвращения к обычному рациону питания вес тоже возвращается, но уже в удвоенном объеме. Кроме того, невозможно найти такой продукт, который бы содержал в себе все витамины и микроэлементы. Специалисты также предостерегли от восторга острыми диетами и диетой на яблочном уксусе.

Напомним, ранее диетологи назвали фрукт, который мешает похудеть.

Кроме того, диетолог обратила внимание на момент, который обычно игнорируют при похудении . Известно, что большинство людей (75-95%), которые худеют с помощью диеты, после окончания диеты не может удержать вес. В некоторых случаях она становится больше, чем было до начала диеты.