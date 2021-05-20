Сыры с плесенью могут представлять серьезную опасность для здоровья . Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на "Podrobnosti" , некоторым людям стоит вообще исключить сыры с плесенью из рациона. Сыр с плесенью — настоящий деликатес и любимый вкусности многих людей. Однако, далеко не все знают о том, что этот продукт может быть очень опасным из-за своих специфических свойств. Эксперты рассказывают, что для некоторых людей употребление даже одного маленького кусочка сыра может плохо сказаться на желудке и вызвать, например, вздутие живота. Одна из причин подобной реакции — аллергия на казеин (главный белковый компонент молока) и непереносимость лактозы. Особую опасность для организма представляют продукты с плесенью данаблю, дорблю, стилтон и другие. Отмечается, что они способны выделять ядовитые вещества, из-за чего нельзя их давать детям, не достигшим пятилетнего возраста, поскольку их желудочно-кишечный тракт еще не готов к такой пище. Также их вредно есть беременным и людям, имеющим проблемы с пищеварением. Бактерии листерии, что имеющиеся в этих молочных продуктах, могут повлечь за собой развитие листериоза, который приводит к неправильному развитию плода. Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что клубника уменьшает повреждения слизистой желудка при употреблении алкоголя. Как оказалось, этому способствуют антиоксидантными свойствами ягоды. Также мы сообщали: эксперт рассказал, что произойдет, если вы будете регулярно «баловать» себя и свой желудок большими порциями на завтрак, обед и ужин.