Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. Мысль о том, что одна встреча может существенно сразу изменить ситуацию есть "примитивизацией" международных отношений. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в интервью "Радио НВ".

На вопрос журналиста, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию по Украине, Кулеба уверенно ответил: "Нет … потому что все это слишком сложно". Он напомнил об опасениях общества в Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который действительно хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной.

"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал — примитивизация внешней политики, — считать, что за одну встречу можно все договориться и Соединенные Штаты предадут Украины. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории ", — отметил Кулеба. Напомним, президент США Джо Байден предложил лидеру России Владимиру Путину встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Ожидается, что встреча двух президентов состоится в июне, в одной из стран Европы. Как писало РБК-Украина, в Кремле назвали основные темы встречи Путина с Байденом. Сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал о рисках для Украины от встречи Байдена и Путина.