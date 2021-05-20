Первый общенациональный референдум в Украине должен касаться ситуации на Донбассе.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции.

«Уверен, что через некоторое время поделимся нашими планами по завершению войны. И представим обществу референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие», – заявил он.

Он также добавил, что благодаря новой реформе украинцы смогут поднимать на обсуждение те проблемы, которые они считают важными: «Эту возможность инициирования мы предоставили законом о референдуме. Но это только часть. Ведь формат могут предложить сами украинцы, и я там буду только технически выполнять свою работу».

Что же касается изменений в Конституцию, то это, добавил он, может быть инициатива именно президента. Сам он, по его словам, к референдумам относится осторожно, добавив, что чаще их нужно проводить на местном уровне.

Напомним, Владимир Зеленский также пообещал провести пенсионную реформу, добавив, что в рамках программы поддержки пенсионеров дополнительные выплаты в 2021 году будут получать те, кто достиг возраста 75 лет.

Самые главные заявления Владимира Зеленского.