Президент Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции пообещал провести пенсионную реформу.

Также, по его словам, в рамках программы поддержки пенсионеров дополнительные выплаты в 2021 году будут получать те, кто достиг возраста 75 лет.

«Будет пенсионная реформа. Но программа 80+ заработала. В этом году пенсионеры 75+ получат деньги. Но этого слишком мало. Помогаем, как можем», – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, 800 тыс. предпринимателей, которые финансово пострадали из-за пандемии, получили материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Напомним, накануне министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 1 июля украинцам, которые вышли на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату в 100 гривен.

Как сообщалось ранее, украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты и постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тысяч гривен сейчас можно получать около 2,87 тысяч гривен, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тысяч гривен.