Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию по итогам двух лет своей работы.

Мероприятие начнется в 12 часов и будет проходить на территории авиационного госпредприятия «Антонов». Доступ журналистов, которые получили аккредитацию, откроют с 10:30 (из-за карантина количество представителей СМИ на территорию проведения мероприятия может быть ограничено).

Транслировать пресс-конференцию на всех страницах Офиса президента в социальных сетях будут на украинском и английском языках.

Как известно, говорить Зеленский будет о достигнутых результатах за два года на посту главы государства.

«Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года», — сообщил СМИ советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом может пройти в июне 2021 года.

Также сообщалось о том, что Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021. Теперь Кабинет министров должен подготовить мероприятия по ее выполнению.