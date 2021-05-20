Синоптики прогнозируют похолодание до 18 градусов в некоторых регионах Украины. Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на "Сегодня" , во второй половине июня от погоды следует ожидать сюрпризов в виде резкого снижения температуры воздуха, шквального ветра и мощных гроз. Заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНДИ НАН Украины Вазира Мартазинова спрогнозировала во второй половине июня не очень жаркую погоду с большой вероятностью ливней, града, шквалов. По сообщению народного синоптика Леонида Горбаня, в июне ожидается два дождливых циклоны и оба выпадут на длинные выходные — на Троицу и на День Конституции. В эти дни будут сильные дожди и грозы. Температура воздуха начнет повышаться 14 и 15 июня, а после 16 числа немного снизится. В июле, по словам Горбаня, будет очень жарко. Практически во всех регионах ожидается до 30 градусов в тени, а в южных областях даже до 35 градусов. Последний месяц лета будет более комфортным. В первой декаде еще возможны высокие температуры, а после — температура снизится до 20 22 градусов. Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) предупредила о пожарной опасности и подъем уровней воды в некоторых регионах государства.